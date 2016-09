Senadores gastam verba indenizatória sem pudor

CLÁUDIO HUMBERTO

Mesmo com o Brasil em crise, o Senado gastou sem pudor, de janeiro a agosto, R$ 12,1 milhões com verba indenizatória, batizada de “cotão” ou “Cota para Exercício da Atividade Parlamentar”. Além do salário atual de R$ 33,7 mil, cada senador pode solicitar “ressarcimento” de todas as despesas que quiser, de mordomias a “consultorias”, apesar de dispor de quadro de servidores dos mais qualificados de Brasília.

DESTINAÇÃO MAIS ÚTIL

Com os R$ 12,1 milhões do “cotão”, o Senado poderia ajudar a reduzir o déficit habitacional construindo 174 casas populares.

SEM LICITAÇÃO

Com cotão, os senadores não precisam se submeter às regras da Lei de Licitações, na hora de comprar materiais e contratar serviços.

É DINHEIRO QUE NÃO ACABA

Em todo o ano de 2015, o Senado torrou R$ 35,58 milhões com o “cotão”. O gasto sempre cresce de forma expressiva no fim do ano.

COÇAR O BOLSO, QUE É BOM…

