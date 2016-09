Paulo Afonso recebe a Caravana da Justiça Social esta semana

A nona edição da Caravana da Justiça Social acontece na cidade de Paulo Afonsoe, a partir de hoje (12) até a próxima sexta-feira (17). Iniciativa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), a caravana levará atividades nas áreas de assistência social, jurídica, direitos humanos, cidadania, acessibilidade, protagonismo juvenil, saúde e outros.

Os moradores da região terão acesso a atendimento odontológico com o Odontomóvel, e as mulheres de 50 a 69 anos podem realizar o exame de mamografia com rastreamento do câncer de mama. Serão oferecidos 120 atendimentos por dia no Odontomóvel e 70 para a mamografia. Os atendimentos serão realizados a partir das 8h, no Centro Social Urbano (CSU) de Paulo Afonso, Rua São Mateus, S/Nº, Bairro Tancredo Neves II, Paulo Afonso.

Técnicos e gestores do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) que atuam nos municípios do Território de Identidade Itaparica participam da atividade de assessoramento técnico. Com o tema “Aprimorando o SUAS no meu município”, a atividade tem como principal objetivo o fortalecimento da Política de Assistência Social no Estado da Bahia, bem como a qualificação dos gestores e técnicos do SUAS no que se refere a sua atuação na gestão da política pública e na oferta dos serviços socioassistenciais no Estado. O evento será realizado pela Coordenação da Gestão do SUAS da Superintendência de Assistência Social da SJDHDS e acontecerá na sexta-feira (16), das 9h às 12h, no Auditório do Centro Educacional Municipal de Paulo Afonso (CEMPA), na Avenida Luis Viana Filho, S/Nº, Centro, Paulo Afonso.