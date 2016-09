Osba apresenta Concerto de Madeiras no Museu de Arte da Bahia

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) apresenta o Concerto de Madeiras no Museu de Arte da Bahia (MAB), em Salvador, na próxima quinta-feira (15), às 18h. Com entrada gratuita, a apresentação vai reunir os músicos/solistas Lucas Robatto, Pedro Robatto, Solamy Roccio, Josely Saldanha, Adelson Lemos, Sandra Romero, Jean Marques e Ilza Cruz, integrantes do naipe das madeiras.

Serão interpretadas as peças ‘Quinteto para sopros Op. 79’, do compositor alemão August Klughardt (1847-1902), ‘Sexteto em Mi b Maior op.71’, do também alemão Ludwig Van Beethoven (1770-1827), e ‘Seis Bagatelas para Quinteto de Sopros’, do húngaro György Ligeti (1923-2006).

O MAB fica localizado na Avenida Sete de Setembro, no Corredor da Vitória. Já a Osba é um corpo artístico do Teatro Castro Alves (TCA) mantido pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), por meio da Fundação Cultural (Funceb). O maestro Carlos Prazeres é o atual curador artístico e regente titular da orquestra.