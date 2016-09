Em Velho Chico, Encarnação rompe com Afrânio.

Encarnação (Selma Egrei) é dura na queda! Com 100 anos nas costas, enquanto estiver viva, a matriarca da família de Sá Ribeiro nunca deixará suas terras e bens para Carlos Eduardo (Marcelo Serrado).

Ao notar que Afrânio (Antonio Fagundes) não toma uma atitude para contornar a ambição do ex-deputado, que pretende ficar com tudo de sua família, a viúva resolve romper com o próprio filho para lutar pelo que é seu. “Quero tudo que é meu no meu nome, Afrânio! Quero cada palmo de terra que teu pai deu pra mim!”, diz ela, ao deixar claro para o herdeiro como será daqui para frente:

“Me separando de você! Me separando desse covarde que você se tornou!”.

Esta cena de Velho Chico está prevista para ir ao ar nesta segunda-feira, 12/9.