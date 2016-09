Campeonato Brasileiro: Fluminense vira sobre o Atlético-MG e se aproxima do G-4

O Fluminense virou e goleou o Atlético-MG por 4 a 2 na noite desta segunda-feira (12), no Estádio Giulite Coutinho, no último jogo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo saiu na frente no primeiro tempo, mas após entrada de Magno Alves, Douglas, Marquinho, Gustavo Scarpa, em linda cobrança de falta, e Maranhão viraram o marcador. Otero ainda diminuiu para a equipe mineira. Douglas, Marquinho, Gustavo Scarpa e Maranhão marcaram para o clube carioca. Robinho e Otero fizeram para os mineiros.

O resultado levou o Flu aos 37 pontos, na 7ª posição, novamente a três pontos do G-4. Enquanto isso, o Atlético-MG parou nos 42 e se afastou de Flamengo (46) e Palmeiras (47) na ponta da tabela de classificação. O clube das Laranjeiras volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar a Chapecoense, às 19h30 (de Brasília), novamente em Edson Passos. No mesmo dia e horário, o Atlético-MG recebe o Sport, no Independência.

Com uma escalação ofensiva e leve, o Fluminense partiu para cima da equipe do Atlético-MG desde o início. Contando com o apoio da torcida no Giulite Coutinho, o Tricolor criou algumas chances, mas pecava na hora da finalização. Wellington pela esquerda era a melhor opção, mas quando o chute tinha a direção do gol, encontrava Victor bem posicionado para defender.

Aos 27 minutos, porém, um balde de água fria. Em rebote de escanteio, Maicosuel ganhou a dividida e lançou para Robinho finalizar sem chance de defesa para Júlio César. Atlético-MG na frente no Giulite Coutinho, mas o Fluminense seguiu melhor na partida. O placar, no entanto, permaneceu inalterado até o intervalo do jogo.

O Flu voltou para o segundo tempo com a mesma postura, mas com Magno Alves no lugar de Danilinho. E foi justamente dos pés do nono maior artilheiro da história do clube que saiu o passe para o gol de empate. Logo aos quatro minutos, após lançamento de Gustavo Scarpa, o camisa 20 entrou na área e deixou Douglas na boa para empurrar para o fundo da rede e anotar o primeiro dele como profissional. Placar empatado e, na arquibancada, a certeza de que a virada era questão de tempo.

Para buscar o resultado, Levir lançou mão das duas alterações de uma só vez. Marquinho e Maranhão substituíram Marcos Junior e Wellington, respectivamente. E mostrando que o comandante tricolor tem mesmo estrela, a virada saiu dos pés de um dos jogadores que o treinador colocara em campo.

Novamente Magno Alves no lance. Destava vez o veterano atacante fez lançamento na medida para Marquinho, que no primeiro toque na bola na partida, bateu com muita categoria na saída de Victor para colocar o Fluminense na frente e fazer justiça ao placar. Festa da torcida tricolor no Giulite Coutinho.

O que já era bom, ficou ainda melhor aos 32 minutos. Após trapalhada do goleiro adversário, Magno Alves roubou a bola e sofreu falta na entrada da área. Na cobrança, muita expectativa. Gustavo Scarpa na bola e o terceiro gol do Time de Guerreiros. Uma cobrança magistral, perfeita e que Victor só pôde olhar a rede balançando e a festa mais uma vez do Giulite Coutinho.

O Atlético-MG ainda assustou aos 43 minutos, quando Otero tocou na saída de Júlio César após bate e rebate na área. Mas não deu nem tempo de lamentar. Três minutos depois, Magno Alves tratou de dar tranquilidade para a torcida tricolor. Desta vez o passe perfeito foi para Maranhão. O camisa 39 ajeitou o corpo, ganhou da zaga e só tirou de Victor para marcar o quarto e fechar o placar.

FLUMINENSE 4 X 2 ATLÉTICO-MG

Fluminense: Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa; Wellington (Maranhão), Danilinho (Magno Alves) e Marcos Junior (Marquinho)

Técnico: Levir Culpi.

Atlético-MG: Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Edcarlos e Fábio Santos; Rafael Carioca, Lucas Cândido (Carlos Eduardo) e Maicosuel (Junior Urso); Robinho, Lucas Pratto e Fred (Otero)

Técnico: Marcelo Oliveira.

Data e horário: 12/09/2016, às 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ)

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Auxiliares: Adailton Fernando Menezes (GO) e Edson Antonio de Sousa (GO)

Gols: Robinho, aos 27?/1ºT (0-1); Douglas, aos 4?/2ºT (1-1), Marquinho, aos 27?/2ºT (2-1), Gustavo Scarpa, aos 32?/2ºT (3-1); Otero, aos 43?/2ºT (3-2) e Maranhão, aos 47?/2ºT (4-2)

Cartões amarelos: Wellington (FLU); Lucas Pratto, Otero, Edcarlos e Carlos César (CAM)

Público/renda: 9.004 presentes (7.874 pagantes) / R$ 189.200,00