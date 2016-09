A Rodada 17 da Série C do Campeonato Brasileiro 2016 foi aberta no sábado (10) com dois jogos: América-RN 0 x Confiança-SE e Fortaleza 4 x 1 Remo, ambos pelo Grupo A. Pelo Grupo B, apenas um jogo foi realizado sábado: Botafogo-SP 1 x 0 Tombense-MG. A rodada terá seis jogos neste domingo (11) e só será concluída na segunda-feira (12), com a partida entre Guarani x Mogi, pelo Grupo B.

Confira a classificação atualizada da Série C:

Confira os jogos da Rodada 17 da Série C: