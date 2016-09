Palmeiras empata com Grêmio e fica um ponto na frente do Flamengo

Em um jogo tenso, com muitas emoções, Grêmio e Palmeiras ficaram no empate sem gols, em partida realizada na Arena do Grêmio, pela 24ª rodada do Brasileirão. O resultado faz com que o time paulista fique apenas um ponto na frente do Flamengo, na liderança do torneio.

O Palmeiras, que não perde há sete rodadas, soma 47 pontos, contra 46 do Flamengo, e 42 do Atlético Mineiro, que joga nesta segunda diante do Fluminense. O Grêmio, que não vence há cinco partidas, fica em sexto, com 37, a três do Corinthians, primeiro time dentro do G4.

Em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio controlou boa parte do primeiro tempo no duelo frente ao Palmeiras. O clube gaúcho aproveitou a posse de bola para pressionar o adversário e desperdiçou grande chance de abrir o marcador logo aos 12 minutos. Luan deixou de peito para Bolaños, que chutou para defesa de Jaílson.

O Grêmio jogou o Palmeiras para o campo de defesa e contou com a habilidade de seus jogadores para criar mais duas chances chances. Pedro Rocha partiu para cima da marcação, fez a finta e chutou para fora. No lance seguinte, o atacante recebeu belo passe de Douglas, saiu de frente para o gol, mas parou em mais uma defesa de Jaílson.

O time paulista chegou a balançar as redes, mas o árbitro pegou impedimento de Thiago Santos. O volante aproveitou o cruzamento de Dudu e mandou na trave. Na sobra, chegou a marcar, mas nada valeu.

No segundo tempo, o Grêmio foi para blitz e não deixava o Palmeiras sair de seu campo defensivo. O time gaúcho, então, perdeu um gol atrás do outro. Aos 12 minutos, Luan recebeu livre pelo lado direito e chutou para fora. Na sequência, foi a vez de Edílson soltar o pé, mas Jaílson segurou.

O gol por pouco não saiu aos 17 minutos. Em cobrança de falta de Edílson, Jaílson deu um leve desvio na bola, que ficou no travessão. A situação ainda piorou para o lado do Palmeiras, que perdeu Gabriel Jesus por conta de lesão. Cuca, então, mexeu no time, que ganhou força ofensiva com Rafael Marques e Lucas Barrios.

E foi aí que o Palmeiras criou sua melhor chance de perigo. Aos 35 minutos, Thiago Santos cobrou lateral na cabeça de Gabriel, que desviou para Dudu. O camisa 7 pegou de voleio e mandou no travessão. A resposta do Grêmio veio com Guilherme, que recebeu livre dentro da área e cabeceou para fora.

Na próxima rodada, o Grêmio visita a Ponte Prea na quarta-feira, às 21h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. No mesmo dia, às 21h45, o Palmeiras pega o Flamengo no Allianz Parque, em São Paulo.