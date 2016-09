Edmundo estreia neste domingo na Fox Sports

No dia de sua estreia na Fox Sports, no programa A Última Palavra, neste domingo (11), Edmundo falou sobre a expectativa da nova casa. O comentarista se diz ansioso para começar um novo trabalho.

“Especularam bastante sobre minha vinda pra Fox. É um grande desafio, estava em uma casa bacana durante 7 anos. É uma oportunidade única agora uma nova chance”, afirmou à própria Fox neste sábado (10).

“Encontrei várias pessoas que gosto, estou me sentindo em casa e ansioso para esse novo trabalho. Sou tímido no começo, mas depois me solto e terei dias muito felizes”, acrescentou Edmundo.

Edmundo assinou contrato com a Fox na tarde da última sexta-feira (9) e também terá participação em outros programas do canal. No último domingo, ele publicou uma mensagem nas redes sociais se despedindo da Bandeirantes, onde trabalhava como comentarista desde que pendurou as chuteiras.(Uol Notícias)