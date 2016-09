Dignóstico de pneumonia tira Hillary Clinton de cerimônia do 11 de Setembro

A médica particular de Hillary Clinton afirmou que a candidata democrata à Casa Branca foi diagnosticada com pneumonia na última sexta-feira (9) e, por isso, ela passou mal durante uma cerimônia em homenagem às vítimas do 11 de setembro neste domingo (11), em Nova York.

Mais cedo, a ex-secretária de Estado dos EUA causou grande preocupação em seus eleitores ao se desequilibrar e quase desmaiar durante um evento na Big Apple, precisando ser amparada por assessores.

Hillary deixou o local rapidamente e foi levada para o apartamento de sua filha, onde foi atendida por especialistas. Segundo a médica da candidata, Lisa Bardack, Hillary acabou se desidratando devido ao forte calor, mas está bem e só precisa descansar.

Da Agência Sputnik Brasil

