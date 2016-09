Campeonato Brasileiro: confira a classificação atualizada e os resultados da rodada.

O Palmeiras manteve a liderança isolada d do Campeonato Brasileiro 2016. Com o impate em 0 a 0 com o Grêmio, neste domingo (12), em jogo da 24ª Rodada, o alviverde foi a 47 pontos, um a mais que o Flamengo, que ontem venceu o Vitória por 2 a 1. A 24ª rodada só será concluída neste domingo, com o jogo Fluminense x Atlético-MG.

Os resultados da rodada foram os seguintes: Vitória 1 x 2 Flamengo, São Paulo 3 x 1 Figueirense, Grêmio 0 x 0 Palmeiras, Chapecoense 1 x 0 Coritiba, Santos 2 x 1 Corinthians, Cruzeiro 0 x 2 Botafogo, Atlético-PR 2 x 1 Internacional, Sport 5 x 3 Santa Cruz e Ponte Preta 1 x 1 América-MG.

Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro: