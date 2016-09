Braskem novamente no Índice Dow Jones de Sustentabilidade

O modelo de gestão sustentável da Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, foi reconhecido pelo quinto ano seguido pelo Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI). O índice de países emergentes da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) identifica as empresas que se destacam por incorporar a sustentabilidade de forma efetiva em sua estratégia de negócios. Atualmente, das 95 companhias selecionadas, apenas 13 são brasileiras, segundo informa o site Bahia de Valor.

“Nosso plano de crescimento está estruturado sobre os pilares da sustentabilidade, que norteiam, portanto, todas as nossas atividades. Ao longo dos anos, evoluímos na adoção de processos e práticas e no lançamento de produtos com menor impacto ambiental, ao mesmo tempo em que promovem benefícios para os nossos stakeholders. A inserção contínua neste índice sinaliza que estamos no caminho certo, alinhado com o que há de mais inovador no mercado internacional”, afirma Marcelo Arantes, vice-presidente de Pessoas, Comunicação, Marketing e Desenvolvimento Sustentável da Braskem.

Lançado em 1999, o Índice de Sustentabilidade Dow Jones global foi o primeiro a acompanhar as ações, em Bolsa de Valores, de companhias que possuem práticas de sustentabilidade. Em 2012 foi lançado um indicador específico para mercados emergentes, como Brasil, China, Rússia, Índia, México, África do Sul e Turquia. Em um universo das 800 maiores empresas de 23 países, a lista identifica as que mais se destacam – cerca de 10% – e serve como referência para os investidores.

Fonte: Bahia de Valor. Clique AQUI e leia mais.