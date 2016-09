Vitória perde de virada para o Flamengo e demite Wagner Mancini

O Vitória saiu na frente do placar e levou a virada. Em um jogo muito disputado no Barradão, o Rubro-nero baiano perdeu para o Flamengo por 2 a 1. O resultado, manteve o time na zona de rebaixamento, na 18ª colocação. Diante do protesto da torcida, a diretoria do clube anunciou a demissão do técnico Wagner Marcini.

Zé Love abriu o placar para o Vitória. Fernandinho empatou e Gabriel fez 2 a 1. O Flamengo empatou em pontos com o líder Palmeiras na Série A, com 46.

O Flamengo entrou com uma surpresa na escalação, com Guerrero no banco, Leandro Damião enfiado e Fernandinho e Gabriel pelos flancos. A tática não deu certo. Embora o Vitória estivesse muito inseguro na defesa e o Flamengo chegasse próximo a área – e, verdade seja dita, Damião era perigoso – o time pecava ao não ser mais incisivo na hora de finalizar.

Já o Vitória tratou de ciscar em cima dos erros de marcação, buscando a velocidade de Marinho. Foram inúmeras as oportunidades que o time baiano criou, principalmente em chuveirinhos (os baianos cruzaram o dobro de vezes do Fla na etapa inicial, 10 a 5). Num desses lances, aos 21 minutos, o estreante Zé Love se jogou numa bola chutada pelo lateral-esquerdo Diego Renan que acabou virando um cruzamento rasteiro e mandou para a rede de Muralha.

O Vitória desenhava ir para o intervalo com uma justíssima vantagem por 1 a 0 no placar quando o Flamengo fez valer a sua força na melhor jogada do time no primeiro tempo, uma trama na qual Arão tocou para Pará ir ao fundo e cruzar na cabeça de Fernandinho, que deu uma de centroavante e empatou a partida aos 43 minutos.

No segundo tempo a tendência era o Vitória – precisando vencer opara sair da zona de rebaixamento – se lançar ao ataque, mantendo a marcação adiantada. Foi o que ocorreu nos 15 primeiros minutos, com o time baiano apresentando maior volume enquanto o Flamengo só conseguia sair com Willian Arão. A entrada de Alan Patrick no lugar de Fernandinho mostrou que a intenção do treinador Zé Ricardo era fechar mais o meio e liberar de vez Gabriel, então muito apagado. E não é que aos 15 minutos deu certo? Gabriel entrou pela direita, triangulou com Diego e dentro da área chutou cruzado para fazer a virada.

Foi uma ducha de água fria para o Vitória, que só não foi à nocaute aos 18 porque uma finalização de Leandro Damião morreu no travessão e não no gol. O lance acordou o time da casa e o jogo ficou elétrico, com as duas equipes construindo chances de gol. Kieza obrigou Muralha a fazer uma defesa espetacular aos 22.

Nos minutos finais, o Vitória se perdeu e ainda teve Diego Renan expulso. Já o Flamengo criou várias oportunidades para ampliar, principalmente num chute de Damião e numa cabeçada de Réver. Merecia até golear. Agora, dependendo qe que ocorrer com o Verdão hoje, contra o Grêmio, no Sul, o Rubro-Negro poderá assumir a ponta na próxima rodada, quando fará o encontro de titãs contra os palmeirenses. E como este time tem essência, a fragrância é a melhor possível.

VITÓRIA 1 X 2 FLAMENGO

Campeonato Brasileiro

Série A – Segundo Turno

23ª Rodada

VITÓRIA

Caique; Diogo Mateus, Ramon, Kanu e Diego Renan; Willian Farias, Serginho (Flávio) e Sherman Cárdenas; Marinho (Vander), Kieza (Euller) e Zé Love

Técnico: Vagner Mancini

FLAMENGO

Alex Muralha; Pará, Rafael Vaz, Réver e Jorge; Márcio Araújo, William Arão e Diego (Mancuello); Gabriel (Marcelo Cirino), Leandro Damião e Fernandinho (Alan Patrick)

Técnico: Zé Ricardo

Local: Estádio Barradão, Salvador (BA)

Data: 10/09

Horário: 18h30

Gols: Zé Love (VIT) aos 21min e Fernandinho (FLA) aos 43min do 1º tempo; Gabriel (FLA) aos 14min

Arbitragem: Vinícius Furlan (ASP. FIFA), auxiliado por Daniel Paulo Ziolli (ASP. FIFA) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (CBF 1), todos de São Paulo

Cartão Amarelo: Sherman Cárdenas (VIT) e Rafael Vaz (FLA)

Expulsão: Diego Renan (VIT) aos 27min do 2º tempo