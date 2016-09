Vasco vence Oeste com gol no fim de Yago Pikachu e quebra jejum

O Vasco finalmente encerrou a sequência de cinco jogos sem vencer e de quebra reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando em São Januário, o time venceu o Oeste por 3 a 2, com um gol de Yago Pikachu aos 46 minutos do segundo tempo, e voltou ao topo da classificação nesta 24ª rodada. Do outro lado, os paulistas voltam a se preocupar com a zona de rebaixamento.

Isso porque o Oeste se manteve com 30 pontos, já que o Bragantino aparece na degola com 27. O elenco de Fernando Diniz já vinha de um jogo com o Paraná em que vacilou no estádio José Liberatti e acabou cedendo o empate nos últimos minutos de jogo. Do outro lado, o Vasco chegou aos 42 pontos e recoloca o Atlético Goianiense na segunda posição, com 41.

O primeiro tempo começou com o Oeste procurando o espaço na marcação do Vasco. Mesmo longe de casa, Fernando Diniz mandou o time a campo com uma formação mais ofensiva, explorando principalmente as laterais do gramado. Tanto que os cariocas só conseguiram abrir o placar em um lance de bola parada aos 24 minutos, quando o adversário pressionava.

Após fazer fila na marcação, Nenê acabou derrubado na intermediária e o árbitro assinalou a falta. Andrezinho até tentou ajeitar a bola, mas foi o próprio camisa 10 quem bateu com maestria contra Felipe Alves, que nada pode fazer para afastar o perigo. A bola na rede animou o elenco do Vasco, que passou a trabalhar nas falhas do Oeste.

Quatro minutos depois, aos 28, Jorge Henrique distribuiu a bola com Nenê na entrada da grande área, que viu Éderson na meia lua. O atacante ajeitou o corpo sem marcação e bateu rasteiro no canto direito do goleiro adversário. Na saída de bola, aos 29, o Oeste buscou um cruzamento na grande área e ela sobrou para Ricardo Bueno, que só escorou para o fundo das redes e diminuiu a vantagem.

Dali até o final do primeiro tempo, jogo passou a ficar mais truncado, com os dois times buscando controlar o meio de campo. Mas, assim que o árbitro apitou o início da etapa final, o Oeste voltou com ímpeto para buscar a virada. Tanto que, aos 16 minutos de bola rolando, Crysan recebeu na intermediária e acertou um lindo chute no ângulo de Martín Silva, que nem pulou no lance.

Antes do apito final, aos 42 minutos, Thalles aproveitou um cruzamento na grande área para balançar as redes, mas o árbitro viu falta no lance e acabou invalidando o gol de cabeça. Pouco tempo depois, aos 46, o próprio atacante cruzou para Yago Pikachu apenas escorar na pequena área e recolocar o Vasco a frente no placar, decretando a vitória do time da casa.

Os dois times já voltam a campo na próxima terça-feira, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco viaja até o Serra Dourada para enfrentar o Goiás em Goiânia, às 21h30, enquanto o Oeste terá pela frente o Criciúma em Santa Catarina, no estádio Heriberto Hulse, às 20h30. Todos os jogos da competição estão marcados para o mesmo dia.