Confira os jogos da Série B e a classificação atualizada

A Rodada 24 da Série B do Campeonato Brasileiro 2016 foi concluída na noite deste sábado. O Vasco, que tinha perdido a liderança para o Atlético-GO, venceu o o Oeste por 3 a 2 e reassumiu a ponta da competição, com 44 pontos. Com exceção do time de São Januário e do Atlético, os outros timdo G-4 não se deram bem na rodada: O Brasil de Pelotas empatou fora de casa diante do Paysandu e o CRB foi derrotado, em casa, pelo Vila Nova por 2 a 1.

