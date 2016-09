A 24ª Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro prosseguiu na noite de ontem (10) com dois jogos, que acabaram empatados. Joinville 1 x 1 Tupi e Paysandu 1 x 1 Brasil de Pelotas. A rodada será concluída neste sábado (10) com seis jogos. O Vasco, que perdeu a liderança da compoetição para o Atlético-GO, tenta reconquistar a ponta da tabela. O time de São Januário enfrenta em casa o Oeste.

Confira a classificação atualizada da Série B: