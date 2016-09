Capítulo de hoje de Velho Chico: Bento enfrenta Carlos em público e faz ameaça

Bento (Irandhir Santos) não consegue esconder sua fúria quando encontra Carlos Eduardo (Marcelo Serrado). Isso porque ele tem certeza de que foi o ex-deputado quem mandou uma manga com uma cruz fincada para Piedade (Zezita Matos), só para assustar a matriarca da família dos Anjos.

Revoltado, o vereador parte para cima do rival e deixa uma ameaça na frente de todos no bar de Chico Criatura (Gésio Amadeu): “Se faça de besta, não, que de besta, você tem só a cara! Se alguma coisa acontecer com ela, ou alguém da minha família, eu te mato! Tá me ouvindo? Eu te mato!”.

Martim encontra o dossiê que Encarnação entregou a Bento e pede ao vereador que se afaste de suas investigações. Ceci dá presente a Martim. Encarnação bate boca com Iolanda. Iolanda fala para Dalva que deixará a fazenda. Carlos provoca Bento no bar de Chico Criatura. Tereza sofre chantagem de Carlos. Bento desiste de sua investigação e Encarnação fica com raiva. Ceci tem um mau pressentimento com Martim.

Esta cena de Velho Chico está prevista para ir ao ar neste sábado, 10/9.