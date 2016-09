Bahia empata em 0 a 0 com o Naútico e segue em 7º lugar

Em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico recebeu o Bahia, na Arena Pernambuco, protagonizando um empate em 0 a 0. Com o empate sem gols, o Bahia segue sem perder na Série B há seis partidas consecutivas. Já o Náutico emplaca uma sequência de três jogos sem vitórias, contabilizando as últimas duas derrotas, para o lanterna Sampaio Corrêa e o Londrina em casa, respectivamente.

Com o empate, o Timbu tem 32 pontos e está no décimo lugar. Na manhã deste domingo, a delegação já segue para Santa Catarina. O Timbu voltará a jogar nesta terça-feira, fora de casa, contra o Joinville. O Bahia segue em 7º lugar, com 36 pontos, e na próxima rodada pega o Paysandu, em Belém.

A partida começou equilibrada e o Bahia chegou primeiro. Luiz Antônio chutou de fora da área e a bola passou perto, aos quatro minutos. O Náutico respondeu aos nove. Rodrigo Souza deu excelente passe para Renan Oliveira. O meia avançou, invadiu e finalizou. O goleiro Muriel evitou o gol com o pé.

O jogo seguiu pegado e sem oportunidades de gol até os 24, quando Renan Oliveira tocou para Bergson finalizar. A bola passou perto. Os visitantes responderam aos 36. Após bola levantada na área, Moisés cabeceou e Julio Cesar fez grande defesa.

Os alvirrubros chegaram muito perto do gol aos 45. Renan chutou de fora da área, a bola explodiu na trave. No rebote, Rony finalizou e a bola passou na frente do gol.

Na segunda etapa, a partida se manteve parelha. A primeira boa oportunidade foi do Timbu, aos 11. Rony cruzou e bola chegou para Bergson, que finalizou em cima de Muriel. Aos 15, Adalberto chutou a bola para o campo de ataque e ela chegou para Bergson. Ele chutou e o goleiro do Bahia defendeu. A bola chegou para Rony que também tentou, mas a defesa bloqueou.

Aos 23, o Moisés foi expulso. Com um jogador a menos, o Bahia se fechou para garantir o empate. O Náutico forçou o gol até o final, mas não conseguiu furar o bloqueio.