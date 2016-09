‘Sem-cargos’ do PT já pressionam por boquinhas

CLÁUDIO HUMBERTO

Após o impeachment, o governo federal se livra aos poucos de dez mil filiados ao PT que ocupavam cargos comissionados e outras boquinhas em Brasília. Como não vivem longe de cargos públicos, estão de olho em prefeituras de médio e grande portes que esperam conquistar nas urnas. No Recife, figurões do PT como o ex-ministro Luiz Dulci já “colam” no candidato do partido para garantir espaços aos “sem-cargo”.

A FONTE SECOU

Além de perderem o governo federal, petistas ficaram desamparados com a ruptura do propinoduto que alimentava o Instituto Lula.

ESTADISTA DO FISIOLOGISMO

Em 2012, Lula negou apoio e até legenda para o então prefeito petista João Paulo disputar reeleição no Recife. Hoje negociam cargos futuros.

DÍZIMO COMO RECEITA

Com a exigência de nomeados para cargos públicos pagarem 10% dos salários ao partido, o PT virou um empreendimento milionário.

TOTAL NACIONAL

Somam 107,8 mil os cargos comissionados no governo federal, que podem ser preenchidos sem concurso. (Coluna de Cláudio Humberto. Clique AQUI e leia mais).