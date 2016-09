Pedro Bial passa por cirurgia após exames cardiológicos: “Estou muito bem”.

Pedro Bial já se recupera em casa da cirurgia no coração. Foram feitas três pontes de safena. Um exame cardiológico de rotina detectou a necessidade da intervenção às pressas. “Estou muito bem. Em breve, estarei de volta à minha rotina”, avisou o apresentador, em comunicado divulgado pela assessoria da Globo na tarde desta sexta-feira (9).

Segundo informações do Portal UOL, a cirurgia foi realizada na semana passada. Bial ainda está no período de repouso e não tem previsão de volta ao trabalho.

Nos últimos anos, nesse período, ele participava das primeiras reuniões da equipe de produção do “Big Brother Brasil”, onde apresentou as 16 edições em 14 anos. Em 2017, Tiago Leifert comandará o reality show.

Em 2017, Pedro Bial irá ter um talk show na Globo no lugar do ” Programa do Jô”. No final de julho, ele chegou a ser um dos 46 condutores do revezamento da Tocha Olímpica, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. (Portal UOL/)