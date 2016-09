Internacional vence o Santos após passar 14 jogos sem vitória

O Santos deixou o G4 desgarrar ao ser derrotado pelo Internacional pelo placar de 2 a 1, em partida realizada na noite desta quinta-feira, no Estádio Beira-Rio, pela 23ª rodada do Brasileirão. O clube paulista jogou com um homem a menos desde os 45 minutos do primeiro tempo, quando Lucas Lima foi expulso.

Com o resultado, o Santos terminou a rodada na quinta colocação, com 36 pontos, a quatro do Corinthians, primeiro time dentro do G4. O Internacional, que encerrou uma série negativa de 14 jogos, deixou a zona de rebaixamento, subindo para a 15ª colocação, com 27.

O Santos foi até Porto Alegre para jogar pelo erro do Internacional nos primeiros 45 minutos e foi justamente assim que aguentou a pressão inicial do adversário e abriu o marcador aos 27 minutos. Geferson saiu jogando errado e deu de bandeja para Ricardo Oliveira. O atacante ajeitou a bola para o pé esquerdo e soltou a bomba para o gol.

Apesar do susto, o Internacional conseguiu se reorganizar em campo e contou com a sorte para deixar tudo igual. Aos 41 minutos, Seijas arriscou de fora da área. A bola desviou na defesa santista parou no fundo do gol. A situação do Santos só piorou. Antes mesmo do apito final, Lucas Lima recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso.

Com um homem a menos, o clube paulista voltou para o segundo tempo com os dez jogadores atrás da linha da bola. O Internacional aproveitou, ficou com a posse da bola e começou a rondar a área adversária. Foi aí que apareceu o goleiro Vanderlei, que fez uma defesa à queima-roupa no chute de William.

A pressão, porém, teve resultado aos 17 minutos. Valdivia obrigou Vanderlei fazer mais um milagre, mas a bola voltou para Aylon, que só teve o trabalho de colocar o peito na bola para fazer o gol da virada do Internacional.

Nos minutos finais, o Santos foi para a pressão. Rodrigão parou no goleiro Danilo Fernandes, enquanto Copete só não deixou o seu, pois Aylon tirou a bola em cima da linha, salvando o Internacional.

Na próxima rodada, o Internacional visita o Atlético-PR no domingo, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba. No mesmo dia e horário, o Santos faz o clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro.