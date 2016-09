Corinthians atropela o Sport e continua no G-4 do Brasileirão

Com um primeiro tempo fraco, mas melhorando muito após o intervalo, o Corinthians derrotou o Sport por 3 a 0 na Arena Corinthians pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira e se mantém na quarta colocação. Rodriguinho, Léo Príncipe e Vilson marcaram os gols da vitória corintiana.

Com o resultado, o time paulista chegou aos 40 pontos. Atlético-MG, com 42, Flamengo, com 43, e Palmeiras, com 46, completam o G4. O Sport, por sua vez, segue com 27 pontos, perigosamente perto da zona do rebaixamento que começa com o Vitória que só tem um ponto a menos do que os pernambucanos.

Na primeira etapa, o Corinthians mostrou os mesmos problemas das últimas rodadas. Mesmo com o Sport recuado no início do jogo, o time de Cristóvão Borges não conseguia impor uma pressão no campo de ataque e desperdiçava a bola com erros de passe. A defesa também mostrava insegurança na saída de bola, principalmente com o goleiro Cássio, e as principais jogadas de perigo do time pernambucano saiam justamente dos erros corintianos.

No lance mais perigoso da etapa inicial, Samuel Xavier cruzou para Diego Souza que, completamente sozinho, cabeceou em cima de Cássio e não conseguiu aproveitar a rara oportunidade.

Após o intervalo, o Corinthians melhorou muito. Cristóvão sacou o volante Cristian para promover a estreia do centroavante Gustavo e logo no primeiro minuto ele tocou de cabeça para Marlone cruzar na cabeça de Rodriguinho, que abriu o placar.

O gol deu novo ânimo ao Corinthians e, aos oito, o lateral Léo Príncipe arrancou desde o campo de defesa, tabelou com Marlone e completou de primeira para marcar o segundo gol. Para matar o jogo, aos 16 minuto, Lucca cobrou escanteio e o zagueiro Vilson completou de cabeça, ampliando a vantagem para 3 a 0.

Os dois times disputam clássicos regionais no próximo domingo às 16 horas pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians visita o Santos na Vila Belmiro e o Sport recebe o Santa Cruz na Ilha do Retiro.