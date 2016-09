Usuários encontram embarque imediato na travessia Salvador-Mar Grande

A travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande registra bom movimento de passageiros na manhã desta quinta-feira (8). Operando com oito embarcações desde às 5h, o sistema está com horários de saída a cada 30 minutos, tanto no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, onde o embarque de passageiros é um pouco maior devido ao retorno do feriado, como no Náutico da Bahia, no Comércio. As embarcações estão saindo com lotação completa e os usuários encontram embarque imediato. A travessia funciona até às 20h, quando sai a última embarcação da capital com destino a Mar Grande – no sentido inverso, a última viagem será às 18h30.

A linha marítima Salvador-Morro de São Paulo registra movimento regular de venda de passagens nos guichês do Terminal Náutico. O primeiro catamarã sai do Terminal Náutico com destino ao Morro às 8h30 e depois acontecem partidas às 9h, 10h30, 13h e 14h30. Saída do Morro: 9h, 11h30, 13h e 15h. As passagens para o Morro são vendidas no momento do embarque nos guichês das operadoras. As escunas que fazem o “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos os Santos também operam normalmente. O tour inclui paradas para banho de mar na Ilha dos Frades e em Itaparica. O passeio começa a partir das 9h, quando as escunas zarpam do terminal, e vai até às 17h30, quando elas retornam a Salvador.