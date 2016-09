Rastreamento do Câncer de Mama chega a mulheres de Catu e Pedrão

O programa Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama começou a atender, nesta quinta-feira (8), a população feminina, na faixa etária de 50 a 69 anos, dos municípios de Catu (RMS) e Pedrão (centro norte). De acordo com a Diretoria de Projetos Estratégicos (Dipro), da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), serão atendidas, das 7 às 18h, 4.331 mulheres nos dois municípios. Para realizar os exames de mamografia elas precisam levar Cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência.

Em Catu, são 3.792 mulheres, que serão atendidas na carreta estacionada na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no Centro Administrativo, até o próximo dia 23. Em Pedrão, o atendimento às 539 mulheres ocorre até este sábado (10), na unidade móvel que está na Praça da Igreja. O programa é uma ferramenta de acesso da mulher às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

O diferencial é o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, buscando à integralidade do atendimento. Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em oncologia na região de residência das pacientes.