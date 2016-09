Porque Bonner e Maju não se falam mais no Jornal Nacional

A moça do tempo, do Jornal Nacional da rede Globo de TV, Maria Júlia Coutinho – que apresenta como estará o tempo em todo o país – não aparece mais junto de #William Bonner na apresentação do seu quadro. Os jornalistas, antes da separação do âncora do JN, sempre apareciam juntos, com Bonner fazendo perguntas a Maju sobre como estaria o tempo nas principais capitais do país. Mas, desde o dia 29, coincidentemente o mesmo dia em que #Fátima Bernardes e o jornalista anunciaram no Twitter que estavam se separando, a moça do tempo não é chamada por William. Desde então, Maju tem se comunicado em seu quadro somente com Renata Vasconcelos.

Segundo o colunista Alessandro Blaster, do Portal Yahoo!, enquanto aconteciam as transmissões do julgamento do Impeachment da presidente Dilma Rousseff, direto do Senado Federal, Maju aparecia rapidamente, quando chamada por Renata. Isso aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto. Mas não houve previsão do tempo. Já nos dias seguintes, 1 e 2, da mesma forma, Renata Vasconcelos chamou Maria Júlia para apresentar o seu quadro sobre como estaria o tempo nas principais capitais do país e no sábado, 3, Maria Júlia não participou. A semana entrou e, na segunda-feira, dia 5, da mesma forma, não houve uma troca de conversas entre William Bonner e Maju.

O jornalista Odair Braz Jr., do portal r7, explica que essa situação, talvez, possa ser algo normal. Já que, possivelmente, é natural que a emissora passe a reversar com os apresentadores para que o quadro não se torne chato ao olhar dos telespectadores, no entanto, é bastante estranho que essa decisão venha a acontecer exatamente na mesma época em que o âncora do Jornal Nacional anunciou a sua separação com a apresentadora do programa matinal “Encontro”, da mesma emissora.

Houve, inclusive, alguns rumores que apontavam que Maju poderia ser uma dos possíveis nomes que fossem tidos como o ‘pivô’ da separação de um dos casais mais famosos da televisão brasileira. No entanto, recentemente, portais que tratam do mundo dos famosos no Brasil passaram a noticiar que a suposta pivô da separação de Bonner e Bernardes teria sido uma moça, dez anos mais jovem e, também, casada. No entanto, até o momento, o jornalista não anunciou que está entrando em um novo relacionamento.

Fonte: Portal Yahoo/Alessandro Blaster