Incêndio na FTC causa pânico e muita correria; Aulas são suspensas.

Um incêndio atingiu a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), na Avenida Paralela, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (8), e causou pânico e correria a estudantes da instituição. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que o fogo havia começado por volta das 8h20, na sala de condensadores de ar-condicionado da unidade, mas após as chamas serem controladas foi descoberto que o incêndio teve início na farmácia escola, que fica no térreo do Módulo 1.

A equipe chegou no local por volta das 9h10 e controlou toda a situação próximo às 10h. Ainda de acordo com os Bombeiros, o fogo se alastrou e atingiu a sala de condensadores de ar-condicionado, e estúdios de fotografia e filmagens. A equipe chegou no local por volta das 9h10 e controlou toda a situação próximo às 10h.