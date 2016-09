Campeonato Brasileiro: confira a classificação, os jogos de hoje e os resultados.

A 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro 2016 foi aberta nesta quarta-feira (7) com sete jogos. O Palmeiras derrotou o São Paulo de virada por 2 a 1 e manteve a liderança tranquila da competição, com 46 pontos, três a mais que o Flamengo, que derrotou a Ponte Preta também por 2 a 1. Completam ainda os G-4 o Atlético-MG e Corinthians. Na zona de rebaixamento estão Vitória, Internacional, Santa Cruz e América-MG.

Confira os resultados da Rodada 23 do Campeonato Brasileiro:



Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro: