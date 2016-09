Temer volta da China querendo apressar reformas

CLÁUDIO HUMBERTO

O presidente Michel Temer retornou da viagem à China determinado a apressar as reformas que considera urgentes, bem ao contrário de adiá-las para depois da eleição, como pretendiam alguns aliados. Além de propor nas próximas semanas a reforma Previdência Social, ele também cobrou pressa na reforma trabalhista, que pretende criar opções para modernizar as relações de trabalho sem suprimir direitos.

O TEMPO RUGE

Com apenas 2 anos e 4 meses de governo pela frente, Temer sabe que o tempo “ruge” e é hora de agir para colocar “o País nos trilhos”.

AO CONTRÁRIO DE DILMA

O presidente Michel Temer deixou parlamentares animados, na viagem à China: vai manter “conversas diuturnas” com líderes do Congresso.

PRIORIDADES

O presidente aproveitou a intensa convivência com sua comitiva, na viagem à China, para definir projetos prioritários no Congresso.

FÔLEGO DE GAROTO

O senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) voltou da China impressionado com a disposição de Michel Temer: “Tem fôlego de garoto”, observou, após assistir ao presidente dirigir-se à academia cedinho, apesar da curta noite de sono. “Duro de acompanhar”, resumiu Ataídes.

EX-SENADOR ALVO DE DOSSIÊ

Dossiê de 410 páginas, entregue à Polícia Federal, acusa o presidente da Fecomércio-DF, ex-senador Adelmir Santana, de nepotismo cruzado e até de fazer viagens luxuosas ao exterior por conta da entidade. Ele diz que as acusações são falsas e que nada há de errado nas viagens.

HIPOCRISIA NO CHÃO

Além de boba, a polêmica sobre o par de sapatos comprado por Michel Temer em Hangzhou encerra uma hipocrisia: muitos dos fabricantes brasileiros que reclamaram estão na China… produzindo calçados.

GENTILEZA CHINESA

A conhecida gentileza de Michel Temer ganhou retribuição: ele deixava o hotel em Hangzhou, quando uns vinte funcionários se perfilaram, sorridentes, para aplaudi-lo. Ele fez questão de apertar-lhes as mãos.

MUITO MELHOR…

The Economist desmonta o discurso petista de golpe. Na edição desta semana, a revista diz que o presidente Michel Temer entende melhor os problemas do Brasil do que Dilma Rousseff, a cassada.