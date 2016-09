Gabriel Jesus entra em campo hoje para tentar manter liderança do Palmeiras

O Palmeiras encerrou, na Academia de Futebol, a preparação para enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira (7), no Allianz Parque, às 21h45, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder isolado da competição, com 43 pontos, o time de Cuca tem 25 jogadores concentrados, e os destaques foram Moisés e Gabriel Jesus.

Gabriel, que disputou ontem à noite pela Seleção Brasileira, na vitória de 3 a 2 diante da Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, chega a São Paulo-SP nesta quarta pela manhã.

Os desfalques da lista foram o goleiro Fernando Prass (em tratamento de uma cirurgia no cotovelo), o volante Arouca (suspenso), o atacante Alecsandro (suspenso) e o paraguaio Lucas Barrios (em fase final de transição física).

Confira a lista dos 25 relacionados:

Goleiros: Jailson e Vinicius Silvestre

Laterais: Egídio, João Pedro, Jean e Zé Roberto

Zagueiros: Edu Dracena, Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes: Gabriel, Matheus Sales, Thiago Santos e Tchê Tchê

Meias: Allione, Cleiton Xavier, Fabrício, Moisés e Vitinho

Atacantes: Dudu, Erik, Leandro Pereira, Rafael Marques, Róger Guedes e Gabriel Jesus