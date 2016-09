Em Justiça, Débora relembra trauma e fica aos prantos durante discussão

Marcelo (Igor Angelkorte) fica revoltado ao saber que Débora (Luisa Arraes) ainda está atrás do cara que a violentou. Depois da visita ao orfanato, os dois discutem feio, e a jovem desabafa: “Não dá pra esquecer. Eu lembro de cada detalhe, de tudo. A blusa verde dele, a bermuda jeans…”.

Emocionado com o relato da esposa, Marcelo sugere que eles mudem de cidade para ficar longe do sujeito, mas Débora é direta: “Não posso mais mentir pra você. A verdade é que eu não vou desistir de encontrar o cara que me estuprou”.

Esta cena de “Justiça” vai ao ar nesta quinta-feira, dia 8/9.