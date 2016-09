É tranquilo o embarque nas travessias de Mar Grande e Morro de São Paulo

A travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande opera nesta quarta-feira (7), feriado da Independência do Brasil, com movimento tranquilo de passageiros nos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Náutico da Bahia, no Comércio. As oito embarcações em tráfego estão fazendo saídas dos terminais a cada 30 minutos e o embarque acontece sem filas e é imediato. Ontem durante todo o dia também foi tranquilo o movimento de embarque para a Ilha de Itaparica, não sendo inclusive necessária a abertura de horários extras.

Nessa manhã, as condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos são boas e a travessia atenderá hoje até às 20h, último horário saindo de Salvador, e até às 18h30, que será a última saída de Mar Grande.

Os catamarãs e as lanchas rápidas da linha marítima Salvador-Morro de São Paulo também registram procura moderada nesta quarta. O primeiro catamarã zarpou do Terminal Náutico às 8h30 e hoje os usuários ainda contam com horários às 9h, 10h30m, 13h e 14h30. Já as partidas do Morro de São Paulo ocorrem às 9h, 9h30m, 12h30m e 15h. As escunas que operam no tradicional “Passeio às Ilhas” também estão atendedendo normalmente os turistas e baianos que querem fazer o tour. O passeio turístico tem paradas na Ilha dos Frades e Itaparica e o retorno a Salvador acontece às 17h30m.