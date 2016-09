Campeonato Brasileiro tem sete jogos nesta quarta-feira; Confira a tabela.

O Campeonato Brasileiro 2016 tem sete jogos nesta quarta-feira (7), Feriado da Independência do Brasil, válidos pela abertura da 23ª Rodada. Líder isolado da competição, o Palmeiras recebe em sua arena o São Paulo, que está na 12ª colocação, com 28 pontos. O Flamengo, 2º na tabela, também joga em casa, contra a Ponte Preta. Em 3º lugar na tabela, o Atlético-MG enfrenta no Independência o Vitória, 15º, que tenta se afastar da zona de rebaixamento. O 4º colocado Corinthians só joga na quinta-feira, contra o Sport, em São Paulo.

Confira a tabela de jogos da 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro:



Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro: