Série B do Campeonato Brasileiro tem dois jogos hoje; Confira a classificação.

A 23ª Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será aberta nesta terça-feira (6) com dois jogos, ambos às 19h30. No Serra Dourada, em Goiânia, p Atlético-GO, 3º colocado da competição com 39 pontos, recebe a Luverdense. Se vencer, o rubro-negro de Goiás pode assumir, provisoriamente, a liderança. O Vasco, 31 pontos e líder, só joga no sábado, contra o Oeste, em São Januário. O outro jogo de hoje envolve dois times que estão na zona de rebaixamento: Bragantino e Sampaio Corrêa duelam em Bragança Paulista (SP).

Confira a classificação atualizada da Série B: