Rui Costa espalha notícias contra Temer nas redes e Geddel adverte

Ao assumir de forma definitiva a Presidência da República – após a confirmação do afastamento da presidente Dilma Rousseff em julgamento no Senado -, Michel Temer (PMDB) sabia que iria enfrentar manifestações e pressões por parte da militância do PT e de partidos aliados. Nos últimos dias, vários atos contra o peemedebista foram vistos nas principais cidades do país. Em Salvador, manifestantes se reuniram na região do Iguatemi e do Campo Grande, mas não foi só a militância que protestou.

Nas redes sociais, o governador Rui Costa aproveitou a tarde de manifestações no domingo para compartilhar notícias contra o presidente Michel Temer. Postagens de fotos com cartazes escritos ‘Fora Temer’ foram retuitadas pelo gestor. “Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar” e “não é só na Paulista. Na China, também tem fora Temer!”, foram outras postagem vista no perfil de Rui.

O comportamento anti o presidente Michel Temer não é novidade e chegou a ser questionado pelo ministro Geddel Vieira Lima (PMDB).

Ao jornal Tribuna, Geddel afirmou que está em uma posição estratégica no novo governo e que está de portas abertas para a Bahia, mas fez ressalvas sobre Rui Costa. O ministro disse ainda que Temer espera o mínimo de respeito para manter a parceria com o estado.“Eu espero que a militância política dele tenha se encerrado com o impeachment no Congresso nacional, que decidiu democraticamente pelo afastamento da presidente pelo crime de responsabilidade fiscal. Evidente que se ele ficar falando para sua militância dessa história de golpe, governo ilegítimo, isso e aquilo outro, ele vai fechando portas”, explicou Geddel. (Tribuna).