Para políticos, Operação Greefield chegará a Lula.

CLÁUDIO HUMBERTO

Líderes do Congresso acham que as investigações da Operação Greenfield chegarão a Lula. O ex-presidente se envolvia pessoalmente na definição de investimentos de fundos de pensão e até do BNDES. No governo Lula, fundos de pensão controlados por petistas, como o Previ (funcionários do Banco do Brasil), além do banco de fomento BNDES, viraram sócios de dezenas de empreendimentos privados.

RICAS BOQUINHAS

O investimento garantia assento de indicados dos fundos de pensão, em geral petistas, nos conselhos de administração das empresas.

BOCA DO COFRE

Lula e o PT chegaram a acomodar cerca de 300 petistas e amigos nos conselhos de administração de empresas com investimento de fundos.

AÍ TEM COISA

Lula comemorou o fim da delação premiada de Leo Pinheiro. O ex-presidente da OAS era talvez a mais forte testemunha contra ele nos casos do tríplex, do sítio de Atibaia e outros negócios escusos.

ESTRATÉGIA SUJA

Dilmistas distribuíram em São Paulo, domingo, adesivos pregando a "prisão de Moro", juiz que prendeu os corruptos do PT. O mote do adesivo é de Lula, na tentativa de desmoralizar o juiz que deve julgá-lo.