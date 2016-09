UTV convoca protesto contra campanha do Vitória e por eleições diretas

A União dos Torcedores do Vitória (UTV) distribuiu nota à imprensa convocando os torcedores do clube para realizar um grande protesto pelo péssimo desempenho do time na serie A 2016. Com o slogan “Nosso Protesto é Com Sangue”, a UTV diz que o objetivo principal é chamar atenção da diretoria para a insatisfação com os resultados obtidos em campo.

O Vitória ocupa atualmente a 15ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mas pode voltar à zona de rebaixamento ao final da 23ª rodada, que acontece nesta quarta-feira (6). O comunicado defende ainda a democratização do Vitória e a realização de eleições diretas.

”Este é um movimento tardio que chama atenção da diretoria para contratações que resolvam realmente as carências do time e um melhoramento técnico do grupo”, destaca Moisés Ameida, presidente da UTV: Para Iano Gabriel, diretor de Relações Institucionais, a expectativa é que a torcida passe a aderir em bom número este movimento. O torcedor vem exigindo uma ação concreta dos grupos e torcidas organizadas e o nosso movimento atende justamente a esse apelo da torcida”.

Os organizadores pretendem fazer um protesto que cause um impacto positivo nos jogadores e diretoria. O diretor de comunicação da UTV, Hilquias Santos, deixou claro que a torcida é fundamental para o sucesso desse movimento. O protesto começará no sábado(10) pela manhã e seguirá em carreata nas ruas de Salvador até o Barradão, onde haverá uma grande concentração de torcedores.