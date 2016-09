Governo autoriza licitações de campos de petróleo na Bahia

O governo autorizou a realização da Quarta Rodada de Licitações de Campos Marginais. A mensagem presidencial que autoriza o Conselho Nacional de Política Energética a dar sequência aos leilões foi publicada no Diário Oficial da União. Nesta etapa serão 13 blocos de leilão para a extração de petróleo nas bacias do Recôncavo, na Bahia, do Espírito Santo e Potiguar.

Segundo o site Bahia de Valor, na Bacia do Recôncavo baiano serão ofertadas as áreas e campos de Araçás Leste, Fazenda Sori, Itaparica, Jacumirim e Vale do Quiricó.

Na Bacia do Espírito Santo, serão ofertadas as áreas e campos de Conceição da Barra, Garça Branca, Rio Doce e Rio Mariricu. Na Bacia Potiguar, serão ofertados Iraúna, Noroeste do Morro Rosado, Urutau e Riacho Alazão.

