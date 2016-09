Confira como funcionam os shoppings de Salvador no feriado de 7 de setembro

No feriado da Independência da República, quarta-feira (7), diversos estabelecimentos e serviços de Salvador irão modificar o horário de funcionamento.

Shopping Barra – As lojas e o SAC estarão fechados. A Praça de Alimentação abrirá das 12h às 21h e os restaurantes do Barra Gourmet, localizados na área da expansão, no primeiro piso, funcionarão das 12h às 23h. Já o Restaurante Madero, no 4º Piso, abrirá das 12h às 22h. As salas de cinemas do UCI ORIENT Shopping Barra, localizadas no 4º Piso, funcionarão normalmente. A programação de cinema pode ser vista aqui.

Salvador Shopping – A loja do Bompreço abre das 8h às 21h, enquanto que as opções de lazer, Lojas Americanas e o Mercado Orgânico abrem das 12h às 21h. Cafés, quiosques e farmácias abrem das 13h às 21h. Demais lojas não abrirão.

Shopping Bela Vista – As lojas e o SAC estarão fechados, as áreas de alimentação e lazer funcionarão das 12h às 21h, já o GBarbosa, Lojas Americanas, Farmácia Santana e Super Popular vão funcionar das 13h às 21h

Shopping Cajazeiras – Lojas não abrem. Praça de alimentação abrirá das 12h às 21 horas. O espaço infantil e as salas de cinema funcionarão em horários independentes.

Shopping Piedade – Não abrirá durante o feriado. As atividades serão retomadas na quinta-feira (8)

Shopping Paseo Itaigara – As lojas ficarão fechadas e as operações de alimentação do empreendimento abrirão opcionalmente a partir das 12h. Já as duas salas de cinema terão funcionamento normal.

Shopping Paralela – Lojas não abrem. De 12h às 21h funcionam: restaurantes, praça de alimentação e opções de lazer.

Outlet Premium – Funcionamento normal, das 9h às 21h.