Bruna Marquezine fala sobre cenas de nudez em nova série da Globo

Bruna Marquezine está prestes a apresentar ao público uma personagem muito diferente de todas as que já interpretou ao longo de sua carreira na TV. Em Nada Será Como Antes, a nova série da Globo que é ambientada nos anos 50, a atriz de 21 dará vida à dançarina e aspirante a atriz Beatriz. Livre e despudorada, a jovem irá se despir em cenas quentes com os personagens de Daniel de Oliveira e Letícia Colin, os irmãos Otaviano e Júlia, respectivamente.

“A Beatriz acaba se aproximando do personagem do Daniel de Oliveira, eles começam a ter um namoro. Aí ela conhece a Júlia, a irmã dele, e ela se encanta por essa mulher, eles passam a viver um triângulo. É bonito ver a transformação da personagem da Letícia depois desse encontro com a Beatriz. As cenas foram feitas de forma muito delicada. Conta uma história bonita de três jovens que se envolvem”, revela Bruna, durante a coletiva de imprensa da série, em que também recebeu elogios: “A Bruna [Marquezine] é uma grande atriz. Linda e muito talentosa. Fiquei muito feliz de ter uma grande parceira em cena”, pontua Letícia Colin.

Madura e segura de si, a atriz, que já tem dez novelas no currículo, conta como foi gravar as cenas de nudez: “A equipe é muito maravilhosa. Me senti muito à vontade. O Zé [José Luiz Villamarim, diretor artístico da série] é um diretor muito cuidadoso, muito delicado. Nenhum momento eu me senti desprotegida. São cenas muito bonitas que contribuem muito para a história da Beatriz”.

Questionada sobre a reação de seus pais ao saberem que ela protagonizaria cenas sensuais, Bruna não hesitou em responder. “Meus pais sempre me apoiaram, desde o inicio. Minha mãe foi uma das primeiras a ver as cenas da Beatriz. Ela está muito feliz por me ver feliz”, finaliza.

Nada Será como Antes é uma série de Guel Arraes e Jorge Furtado, com redação de Guel Arraes, Jorge Furtado e João Falcão, e direção artística de José Luiz Villamarim. A estreia está prevista para o dia 27 de setembro, com exibições às terças-feiras.