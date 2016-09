Vitória vende ingresso com preço promocional até esta terça-feira

A venda de ingressos com preços promocionais para a partida entre Vitória e Flamengo, marcada para o próximo sábado (10), às 18h30 no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, termina nesta terça-feira (6). Os bilhetes para o setor de arquibancada custarão R$ 20 (preço único), e os para a área de cadeiras R$ 30 (preço único). Cada torcedor só poderá comprar até três entradas.

Na quarta-feira, o preço dos ingressos sofrerá reajuste. O bilhete da arquibancada será vendido a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), e os de cadeiras a R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). A venda de ingressos para a torcida visitante para o jogo Vitória x Flamengo será iniciada nesta quarta-feira, às 9h, nas bilheterias do Barradão.

Os ingressos com preço promocional, a R$ 20 o setor arquibancada e R$ 30 o setor cadeira, podem ser adquiridos pelos torcedores nos seguintes postos:

Terça-feira (6 de setembro) – 9h às 17h

Bilheterias do Barradão

Loja do Leão – Shopping Capemi

Loja do Leão – Shopping Lapa

Loja Estação Rubro-Negra – Shopping Paralela

Loja Planeta Vitória – Shopping Pituba Open Center, em frente ao Colégio Integral

Com os preços normais, sem a promoção, as vendas começam na quarta-feira e terminam sexta nos postos:

Bilheterias do Barradão

Loja do Leão – Shopping Capemi

Loja do Leão – Shopping Lapa

Loja Estação Rubro-Negra – Shopping Paralela

Loja Planeta Vitória – Shopping Pituba Open Center, em frente ao Colégio Integral

Internet – 24h

Sábado (dia 10 de setembro) – 10h às 19h30

Bilheterias do Barradão