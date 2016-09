Travessia Salvador-Mar opera sem qualquer restrição nesta segunda-feira

A travessia Salvador – Mar Grande opera sem restrições na manhã desta segunda-feira (5), depois de passar seis dias consecutivos fazendo paradas momentâneas por conta da maré baixa. O sistema está com oito embarcações em tráfego, com saídas de 30 em 30 minutos. O movimento maior de embarque acontece no sentido de Mar Grande para a capital, mas mesmo assim não há fila. O último horário do dia saindo de Salvador será às 20h e no sentido inverso, às 18h30.

Para o feriado de 7 de setembro, quarta-feira, a Astramab informa que todas as 14 embarcações que compõem a frota da travessia Salvador-Mar Grande estarão em condições de operar. Mas a previsão é de movimento tranquilo de usuários, já que é um feriado de meio de semana. Além de poder contar com toda a frota em condições, o sistema está preparado para atender com horários de 15 em 15 minutos, caso ocorra procura maior dos usuários.

Para quem vai para o Morro de São Paulo, nesta segunda a procura é tranquila. Mas para o feriado já existe a previsão de que a venda de passagens deve ser boa. Por isso, a Astramab está recomendando a compra antecipada dos bilhetes, nos guichês do Terminal Náutico, no Comércio. As saída de Salvador para o Morro são às 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. No sentido contrários, os usuários são atendidos com saídas às 9h, 9h30, 11h30 e 15h. As escunas de turismo devem ser bem requisitadas durante o feriado, principalmente se o tempo estiver bom. Hoje elas operam normal e saem às 9h para o tradicional passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos, fazendo paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. O retorno das escunas a Salvador acontece às 17h30.