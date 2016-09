Tagore lança single “Mudo” pelo selo Novíssima Música Brasileira

O Selo Novíssima Música Brasileira, iniciativa da Sony Music para dar espaço para novos grupos musicais que estão surgindo no Brasil em diversas regiões, lançou o single “Mudo”, do pernambucano Tagore. A faixa, que também conta com um videoclipe conceitual e segue a pegada de rock psicodélico do artista, será a abertura de “Pineal”, segundo disco de Tagore, a ser lançado em outubro. A capa do single é uma ilustração assinada pelo designer pernambucano Caramurú Baumgartner.

Tagore é um projeto iniciado em 2010, fruto da parceria de Tagore Suassuna com o multi-instrumentista João Cavalcanti, também de Recife. No ano de estreia, lançaram o primeiro EP, “Aldeia”. Em 2014, o projeto fixou residência em São Paulo e veio o primeiro disco, “Movido a Vapor”, elogiado pela crítica especializada, e teve início uma série de shows que passou por oito estados.

O grupo já se apresentou em festivais como Abril Pro Rock (PE), Coquetel Molotov (PE), Psicodalia (SC), Pira Rural (RS), Grito Rock (GO), Recbeat (PE) e Festival Brasileiro de Música de Rua (RS). Este ano, o Tagore está confirmado na Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM São Paulo), em dezembro.

A revolução da Novíssima Música Brasileira acontece nesse exato momento na rede com uma avalanche de lançamentos de novas bandas espalhadas pelo país, tomando todos os canais digitais em ritmo frenético com singles, EPs, álbuns e vídeos. A geração streaming-Facebook-Youtube tem cardápio farto à disposição, caldeirão de misturas e opções para todos os gostos. Aberta, ousada, misturada, cheia de referências e incansável na produção; roqueira, eletrônica, africana e grooveada. Uma nova cena que em quantidade talvez não tenha precedentes no país e em qualidade aparece como uma das mais inventivas e originais dos últimos 30 anos. Mas ainda parcialmente escondida para o grande público.