Série C: Guarani vence o Botagogo-SP e se classifica com duas rodadas de antecedência

O Guarani está classificado para as quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o time campineiro venceu o Botafogo por 2 a 1, de virada, em pleno Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e garantiu sua vaga na próxima fase com duas rodadas de antecedência.

Com 34 pontos, o Guarani é o líder do Grupo B e, além da classificação, garantiu a vantagem de decidir o acesso para a Série B em casa, já que vai terminar a primeira fase como líder da chave ou, no pior dos casos, segundo colocado.

O único time que ainda pode ultrapassar o Guarani é o Boa Esporte, com 29 pontos. Ypiranga (RS), com 27 pontos, e o próprio Botafogo, com a mesma pontuação, mas um saldo de gols bem inferior (12 a 1), completam o G4. A primeira equipe fora da zona de classificação é o Tombense, com 26 pontos.

Nos minutos iniciais de jogo, era normal que as duas equipes se estudassem e evitassem sair para o ataque. No entanto, logo na primeira boa chance que criou, o Botafogo abriu o placar. Aos nove minutos, a bola foi levantada para a área, Tiago Marques desviou de cabeça, Derli ajeitou e o atacante Isac completou para o fundo do gol.

Jogando nos contragolpes, o Botafogo era mais perigoso e por pouco não ampliou ainda na primeira etapa. Tiago Marques aproveitou cruzamento da direita e bateu de primeira, mas o goleiro Leandro Santos mostrou reflexo e praticou bela defesa.

A resposta do Guarani só veio no início da segunda etapa e foi fatal. Aos quatro minutos, Lenon cruzou da direita, o goleiro Neneca deixou a bola escapar e Auremir tocou para Marcinho que completou contra o gol vazio e empatou a partida.

O gol deu novo ânimo ao time visitante e Alex Santana quase virou o placar na sequência. Em sua primeira jogada após entrar no lugar de Régis, o atacante completou cruzamento de Lenon e acertou a trave.

De tanto insistir, a virada saiu aos 30 minutos. Gilton foi derrubado por Leleco dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Pipico cobrou com categoria e colocou o Guarani na frente.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado às 19 horas, quando recebe o Tombense no Estádio Santa Cruz para a disputa da 17ª rodada da Série C. Na segunda-feira às 19h15, o Guarani enfrenta o Mogi Mirim no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Na última rodada, o Botafogo visita o Macaé e o Guarani visita o Ypiranga (RS).