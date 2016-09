Seérie C do Campeonato Brasileiro: confira a classificação e todos os resultados.

Após a conclusão da 16ª Rodada na noite desta segunda-feira (5) – River 0 x 2 ABC e Botafogo-SP 1 x 2 Guarani – asérie C do Campeonato Brasileiro tem, em seu Grupo A, o ABC como líder, com 28 pontos. O Fortaleza é o 2º com 26, o Botafogo-PB também com 26 é o 3º, enquanto que o Remo, que soma 24 pontos, fecha o G-4. No Grupo B, o Guarani, que bateu esta noite o Botafogo-SP por 2 a 1, segue na liderança isoladacom 34 pon tos. O 2º colocado é o Boa Esporte, com 29, o Ypiranga-RS surge em 3º e o Botafogo-SP fecha o G-4, com 27 pontos.

Confira a classificação atualizada: