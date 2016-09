Rui Costa é o 4º governador melhor avaliado nas capitais, diz Ibope.

Pesquisa do Ibope e divulgado nesta segunda-feira (5) mostra o governador Rui Costa (PT) em quarto lugar como gestor mais bem avaliado nas capitais. Segundo o levantamento, o petista baiano tem boa avaliação para 37%, e é ruim para 17% dos soteropolitanos. A pesquisa foi divulgada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo.

Segundo o Ibope, o governador melhor avaliado é o da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), que tem uma avaliação considerada boa para 61%, contra 8%. Reinaldo Azambuja (PSDB), do Mato Grosso do Sul, tem 50% de aprovação em Campo Grande, enquanto sua rejeição é de 10%.

Em terceiro, vem o governador do Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), que é bem avaliado por 37% dos moradores de Cuiabá e rejeitado por 16%. Os governadores mais mal-avaliados nas suas capitais são: Suely Campos (PP – Roraima), com 62 pontos negativos em Boa Vista; Waldez Góes (PDT – Amapá), com 57 pontos negativos em Macapá; Marcelo Miranda (PMDB – Tocantins), com 46 pontos negativos em Palmas; José Ivo Sartori (PMDB – Rio Grande do Sul), com 43 pontos negativos em Porto Alegre; e Francisco Dornelles (PP – Rio de Janeiro), com 41 pontos negativos entre os cariocas, de acordo com a pesquisa.