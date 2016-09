Nailor Marques Júnior faz palestra em Conferência Magna do CRA-BA

O Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA) traz para Salvador o palestrante Nailor Marques Júnior, que irá participar da Conferência Magna no dia 14 de setembro (quarta-feira), às 19h, no Centro de Convenções do Hotel Fiesta, Salvador. O evento marca as comemorações do Dia do Administrador.

A palestra “Metacompetência e o Administrador: Desenvolvendo o Espírito Empreendedor” tem o objetivo de tem o objetivo de demonstrar aos presentes que empreender não é apenas abrir uma empresa, empreender refere-se a qualquer pessoa, em qualquer nível, capaz de tocar uma empreitada. O século XXI exige trabalhadores multitarefas, que sejam flexíveis em suas funções e, mais que isso, que sejam capazes de se autogerirem. O evento é aberto ao público e gratuito. Para participar, basta levar 2 kg de alimentos não perecível. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições beneficentes.

De acordo com o conferencista Nailor, a palestra é importante para que correções sejam feitas na forma como as pessoas entendem o termo empreender e também para que se familiarizem com o que a expressão metacompetência. “Muitos trabalhadores podem hoje fazer muitas coisas de forma bem-feita, por isso o mercado quer mais. É preciso deixar de portar-se como um trabalhador-commoditie e alcançar diferenciais de qualidade e, principalmente, de raridade na execução de tarefas”, pontua Nailor.

O evento contará ainda com a participação do presidente do CRA-BA, Roberto Ibrahim Uehbe, do presidente do CFA, Sebastião Luiz de Mello, do presidente do Sindaeb, Ramiro Lubián Carbalhal, e do presidente da Fenad, João Alberto Araújo Fernandes.