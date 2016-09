‘Música na Varanda’ recebe show de Mônica San Galo a partir do dia 9

O projeto “Música na Varanda” recebe nos dias 9, 16, 23 e 30 de setembro, o show “Madame de Madrugada” da compositora, instrumentista e intérprete, Mônica San Galo. Sempre às 20h, o evento acontece no Restaurante Passeio da Vitória do Sheraton da Bahia Hotel.

Com mais de 20 anos de carreira, Mônica leva ao público releituras de canções de nomes consagrados como Chico Buarque, J. Fred Coots e Haven Gillespie, Isolda, Dominguinhos e Edith Piaf, além de composições autorais, a exemplo de Súplica e Samba da Vizinha. O show traz também impressões, histórias e interações da cantora com a plateia, com participação de amigos e convidados especiais. Sem couvert.

Com clima descontraído e um ambiente bastante aconchegante, o projeto realizado em parceria com a Chandon visa oferecer ao público um jantar especial. Assinado pelo chef Leandro Strattmann, o restaurante oferece Mariscada, prato carro chef, e harmonização do espumante Chandon Brut.

O jantar é aberto ao público externo e custa R$ 249 (mesa para duas pessoas). O hotel possui serviço de manobrista. As reservas podem ser feitas através do telefone: (71) 3021-6700.