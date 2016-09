ACM Neto vai processar Sargento Isidório por difamação e calúnia

O candidato à prefeitura de Salvador pelo PDT, Pastor Sargento Isidório, será acionado na Justiça “pelas irresponsáveis, caluniosas, injuriosas e levianas declarações” sobre ACM Neto (DEM), concedidas em entrevista ao jornal A Tarde, publicada neste domingo (4). De acordo com coordenador-geral da campanha à reeleição de Neto, Sílvio Pinheiro, “o mesmo procedimento será adotado por qualquer um que venha a seguir esta estratégia fora da lei”.

Segundo informações do jornal A Tarde, Isidório chamou Neto de tirano, insinua que houve superfaturamento em obras da prefeitura, como fez a candidata Célia Sacramento, questiona o aumento de patrimônio do prefeito nos últimos quatro anos e diz que o gestor faz “maquiagem” na cidade.

”A entrevista é mais uma que confirma a falta de propostas dos adversários do prefeito ACM Neto para Salvador. Em vez de aproveitar a oportunidade para expor ao eleitorado como pretende resolver os problemas da cidade, o candidato Sargento Isidório preferiu fazer ataques caluniosos, injuriosos e difamatórios à honra e à gestão do prefeito ACM Neto”, afirmou Pinheiro. Ele lamentou a “insistência” de Isidório em “requentar e repetir as acusações infundadas feitas pela candidata Célia Sacramento, que a própria Célia já negou que as tenha feito”.