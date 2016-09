Temer proibiu a ”caça às bruxas” no Itamaraty

CLÁUDIO HUMBERTO

O presidente Michel Temer não se chateou com críticas de diplomatas à nomeação dos três ex-ministros de Relações Exteriores de Dilma Rousseff para chefiar postos estratégicos no exterior. Os governos de Lula e principalmente de Dilma são acusados de perseguir diplomatas que não rezavam na cartilha do PT. Temer disse a esta coluna que sua orientação é que o governo não ceda à tentação da “caça às bruxas”.

‘ESCOLHA PROFISSIONAL’

Apesar de ser ele quem bate o martelo, a escolha dos embaixadores será sempre profissional, a cargo do Itamaraty, afirmou Michel Temer.

ESTADO DE CHOQUE

O governo provocou choque no Itamaraty ao nomear Antônio Patriota para o ambicionado cargo de embaixador em Roma.

PRÊMIO A FIGUEIREDO

Outro ex-chanceler, Luiz Alberto Figueiredo, que ficou pouco tempo no cargo, foi nomeado para chefiar a embaixada do Brasil em Lisboa.

PONTA DE LANÇA NA ONU

Mauro Vieira, derradeiro ministro das Relações Exteriores de Dilma, foi designado para chefiar a missão do Brasil junto à ONU. (Coluna de Cláudio Humberto. Clique AQUI e leia mais)