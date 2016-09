Série C do Campeonato Brasileiro terá 7 jogos neste domingo. Veja a classificação.

A 16ª Rodada da Série C do Campeonato Brasileiro foi aberta neste sábado com apenas um jogo: Tombense (MG) 3 x 0 Juventude (RS). Neste domingo (4) serão 7 jogos: quatro pelo Grupo A e três pelo Grupo B. A rodada será concluída na segunda-feira (5) com dois jogos. Com o triunfo diante do Juventude, o Tombense entrou no G-4 do Grupo B, na quarta colocação. Pela classificação atualizada da competição, no Grupo A estão no G-4 o ABC, Fortaleza, Botafogo-PB e Remo. Já no Grupo B formam o G-4 Guarani, Botafogo-SP, Ypiranga (RS) e Toombense (MG).