Passagens para o Morro de São Paulo para o feriado já estão à venda

Não há filas no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, para a travessia marítima Salvador-Mar Grande na manhã deste domingo (4). Os passageiros estão encontrando embarque imediato nos horários de saída, que são de 30 em 30 minutos, nos dois sentidos da travessia. Hoje o sistema ainda fará uma parada (a última desta semana) de duas horas, entre 9h e 11h30, devido à maré baixa, mas serão abertos horários extras, se preciso for, caso ocorra concentração de demanda de passageiros, logo após a retomada das operações. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) lembra que nos domingos e feriados a passagem custa R$ 7,10. Hoje o último horário saindo do terminal de Mar Grande será às 18h30 e de Salvador, às 20h.

A travessia Salvador-Morro de São Paulo funciona normalmente neste domingo. Para quem embarca com destino a Morro de São Paulo, os horários são 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já no sentido inverso, os usuários são atendidos com horários às 9h, 9h30, 12h30 e 15h. Para evitar problema de última hora, a Astramab recomenda a compra antecipada para quem deseja passar o feriado de 7 de 7 de Setembro (quarta-feira) em Morro de São Paulo. A passagem custa R$ 95,20 e a viagem direta em catamarã dura 2h20. Bastante requisitadas, as escunas que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos vão deixar o terminal, a partir das 9h, com lotação completa, com muitos turistas aproveitando o domingo de sol para fazerem o tour. No passeios ocorrem duas paradas: em Ilha dos Frades e Itaparica (ponta de Areia) e o retorno a Salvador acontece às 17h30. A tarifa por pessoa é R$ 50.